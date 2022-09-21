На Дону для граждан ДНР и ЛНР организуют голосование о вхождении территорий в состав России

Голосование продлится с 23 по 27 сентября Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Ростовской области для граждан Донецкой и Луганской народных республик организуют голосование по референдуму о вхождении новых территорий в состав России. Об этом утром 21 сентября рассказали в пресс-службе донского правительства.

- Для граждан ДНР и ЛНР, проживающих в регионе, будет организовано голосование, - сообщили журналистам.

Добавим, ранее приняли депутаты народных советов ДНР и ЛНР единогласно приняли закон о проведении референдумов. Они продлятся с 23 по 27 сентября. В эти дни такие же мероприятия планируют в Херсонской области.

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