В Ростове на Ворошиловском при столкновении пострадали водитель и пассажир

От удара «Ваз 2115» отбросило на припаркованный автомобиль «Лада Приора». Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону 20 сентября около 9 часов вечера в районе дома 105Б на проспекте Ворошиловском произошло ДТП, в результате которого пострадали водитель и пассажир одного их автомобилей. Сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

По данным ведомства, 24-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», двигаясь по Ворошиловскому от улицы Текучева в сторону улицы Варфоломеева, столкнулся с автомобилем «Ваз 2115», под управлением 40-летнего водителя. От удара «Ваз 2115» отбросило на припаркованный автомобиль «Лада Приора», в котором сидел 30-летний водитель. В результате пострадал водитель и пассажир «Ваз 2115».

Сейчас полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

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