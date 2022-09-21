Прокуратура Ростовской области начала проверку после гибели троих детей в Боковском районе

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Автор фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

Прокуратура Ростовской области организовала проверку после гибели троих детей при пожаре в хуторе Астахов, Боковском районе. Трагедия произошла 21 сентября утром на улице Садовой.

Местные жители увидели полыхающий дом и сразу же вызвали спасателей. В это время родители отчаянно пытались спасти малышей. Им удалось вытащить из огненной ловушки только одного ребенка. В пожаре погибли годовалая девочка, четырехлетний мальчик и двухмесячная малышка. Сами родители и трехлетняя девочка получили сильные ожоги и были доставлены в больницу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.На место незамедлительно выехал Боковский межрайонный прокурор Антон Христич.

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Также взят на контроль ход расследования уголовного дела, – сообщили в Прокуратуре Ростовской области.

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