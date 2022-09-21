«Времени на спасение почти не было!»: что говорят в хуторе в Ростовской области о пожаре, в котором погибли трое малышей

Сотрудники МЧС разбирают завалы посоле пожара. Автор фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

В Ростовской области, в хуторе Астахов Боковского района, произошла страшная трагедия. В среду, 21 сентября, рано утром в доме многодетной семьи вспыхнул пожар, сообщили в региональном МЧС.

ЗАДОХНУЛИСЬ ВО СНЕ

По словам сотрудников экстренных служб, которые сейчас работают на месте трагедии, по предварительным данным, замкнула проводка.

- Все произошло слишком быстро. Маленький деревянный домик, обложенный кирпичом, вмиг заволокло дымом, - говорят местные жители. - Времени на спасение почти не было.

Флигель вмиг занялся пламенем. Фото: МЧС РО

Так как все произошло рано утром, вся семья крепко спала. Это усугубило положение.

- В результате от едкого дыма задохнулись во сне четырехлетний мальчик, двухмесячная девочка и их годовалая сестричка, - рассказали в экстренных службах региона.

Тело девочки нашли уже после того, как огонь удалось потушить. Малышка лежала под завалами.

ЗА ЖИЗНЬ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕВОЧКИ БОРЮТСЯ ВРАЧИ

Родители, 19-летняя женщина и 25-летний мужчина, а также их трехлетняя дочь госпитализированы.

- Их состояние оценивается как тяжелое, - прокомментировал источник издания в экстренных службах региона.

По словам местных жителей, многодетная семья в хуторе была на хорошем счету, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла.

Трое детей погибли, четвертый пострадал в пожаре в частном доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС

Также, говорят в хуторе, к родителям в гости приехали родственники с Кубани.

- В момент пожара в маленьком флигеле находилось человек восемь, - добавили жители хутора. – Ужасная трагедия, у нас никогда такого не было. Дай Бог, чтобы супруги и их дочурка выкарабкались.

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