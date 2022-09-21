Очевидцы: в Ростове водитель автобуса пытался задушить пассажира

Пострадавшим посоветовали обратиться в полицию, прокуратуру и АТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону водитель автобуса выкрикивал угрозы и едва не задушил одного из пассажиров. По крайней мере, так в одном из городских пабликов об этом рассказал сам участник конфликта, который считает себя пострадавшим.

Мужчина пояснил, что на Центральном рынке вместе со своей девушкой зашел в салон общественного транспорта, однако при оплате проезда начались проблемы - терминал снял деньги, но это не отобразилось должным образом.

- Оплатили проезд, высветилась надпись «карта в стоп-листе», но деньги при этом снялись. После этого водитель стал требовать повторить операцию, то есть заплатить уже не 30 рублей, а 60. Мы отказали, тогда он и его «друзья» начали нам угрожать. Водитель пригрозил мне «отрезанием ушей», а потом схватил за горло и начал душить, - пожаловался житель Дона.

В итоге мужчина и женщина вынуждены были снова оплатить билет и смогли добраться на нужную остановку. Автор поста добавил, что такие нервные специалисты не должны работать на рейсах.

В комментариях мнения по поводу случившегося разделились - одни поддержали водителя, другие - пострадавших. В итоге ростовчане посоветовали обратиться с жалобой в полицию, прокуратуру и АТП.

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