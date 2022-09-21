Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2022 10:47

В Оренбурге задержали жителя Ростова-на-Дону, который избил женщину ногами

Словесная перепалка между незнакомцами переросла в конфликт
Лейла МИРИШОВА
Подозреваемому грозит штраф в 5 тысяч рублей или до 15 суток ареста

Подозреваемому грозит штраф в 5 тысяч рублей или до 15 суток ареста

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в нападении на женщину, задержали полицейские Оренбурга. Об этом 21 сентября сообщили журналисты «КП-Оренбург».

Предварительно, все произошло 28 августа на уличной Промышленной. На лестнице одного из местных заведений завязалась перепалка. Во время ссоры один из мужчин ударил женщину по лицу. За пострадавшую попытался вступиться очевидец, но агрессор напал и на него.

Все произошедшее на камеру сняли прохожие. По словам людей, мужчину разозлили оскорбления, которые в его адрес выкрикивала незнакомка.

Позже выяснилось, что подозреваемым в нападений оказался 32-летний житель донской столицы. Теперь ему грозит штраф в 5 тысяч рублей или до 15 суток ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очевидцы: в Ростове водитель автобуса пытался задушить пассажира

В соцсетях утверждают, что ссора разгорелась из-за оплаты проезда (подробности)