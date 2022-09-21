В Оренбурге задержали жителя Ростова-на-Дону, который избил женщину ногами

Подозреваемому грозит штраф в 5 тысяч рублей или до 15 суток ареста Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в нападении на женщину, задержали полицейские Оренбурга. Об этом 21 сентября сообщили журналисты «КП-Оренбург».

Предварительно, все произошло 28 августа на уличной Промышленной. На лестнице одного из местных заведений завязалась перепалка. Во время ссоры один из мужчин ударил женщину по лицу. За пострадавшую попытался вступиться очевидец, но агрессор напал и на него.

Все произошедшее на камеру сняли прохожие. По словам людей, мужчину разозлили оскорбления, которые в его адрес выкрикивала незнакомка.

Позже выяснилось, что подозреваемым в нападений оказался 32-летний житель донской столицы. Теперь ему грозит штраф в 5 тысяч рублей или до 15 суток ареста.

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