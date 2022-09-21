В Ростовской области на вечер 21 сентября из-за ливней объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение будет действовать и в течение суток 22 и 23 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Штормовое предупреждение в связи с комплексом неблагоприятных погодных условий объявил по Ростовской области на вечер 21 сентября региональный МЧС.

- В период с 19 часов и до конца суток 21 сентября местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду, - пишет пресс-служба МЧС.

Как уточнили в ведомстве, штормовое предупреждение будет действовать и в течение суток 22 и 23 сентября.

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