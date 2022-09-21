В Таганрогском заливе до середины декабря запретили массовый вылов бычка

Рыбу ловить запрещают в 5-километровой прибрежной зоне Таганрогского залива. Фото: Виктор Гусейнов

В акватории Таганрогского залива до 15 декабря текущего года запретили массовый вылов популярной у дончан рыбы - бычка. За нарушение Приказа Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна» предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей.

Рыбу ловить запрещают в 5-километровой прибрежной зоне Таганрогского залива с помощью ручных драг и подъемных ловушек, полумеханизированным способом, с использованием судов, кроме тех, которые имеют судовой билет. Помимо штрафа нарушителя ждет конфискация орудий лова и плавстредств. А вот обычными удочками для этих целей можно воспользоваться.

Напомним, летом 2021 года причиной замора бычка в Цимлянском водохранилище стал недостаток кислорода, которого оказалось мало в водоеме из-за жары и цветения сине-зеленых водорослей. К такому выводу тогда пришли специалисты волгоградского филиала ВНИИРО.

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