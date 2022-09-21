В Таганроге поймали горе-карманника, который похитил чужой телефон

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге поймали подозреваемого в краже - полицейские уверены, что задержанный ловко «увел» у жертвы мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей. О произошедшем рассказали в пресс-службе МВД России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, предполагаемым похитителем оказался 36-летний житель приморского города. Выяснилось, что в автобусе его внимание привлек гаджет одного из пассажиров. Мужчина «выудил» заветную технику настолько быстро и аккуратно, что владелец даже не обратил на это внимание.

Когда пропажа обнаружилась, пострадавший сразу же пошел писать заявление. Мужчина не знал, кто и в какой момент мог совершить кражу. Дело осложнялось еще и тем, что владелец телефона успел проехать в нескольких автобусах и не мог точно сказать, на каком именно маршруте потерял имущество.

Сложности не остановили полицейских, они быстро вычислили горе-карманника, который вернул телефон и теперь будет отвечать перед законом.

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