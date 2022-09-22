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Общество22 сентября 2022 7:56

В Ростовскую область за последние сутки через пропускные пункты прибыло больше 17 тысяч человек

Всех граждан размещают в пунктах временного проживания
Лейла МИРИШОВА
Гражданам с детьми помогают устраиваться в школы и садики.

Гражданам с детьми помогают устраиваться в школы и садики.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Ростовскую область через пропускные пункты прибыло больше 17 тысяч человек. Об этом 22 сентября сообщили в региональном ПУ ФСБ России.

По информации ведомства, всех приезжих обеспечат пунктами временного размещения, горячим питанием и всем необходимым. Гражданам с детьми помогают устраиваться в школы и садики. Взрослым помогают найти работу.

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