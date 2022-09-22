В Ростовской области нашли больше семи гектаров амброзии

Согласно закону нескошенная трава — нарушение правил благоустройства территорий. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области прошли рейды, в ходе которых обнаружили огромные территории, зараженные сорняками. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия

Патрулирование территории проходило с 12 по 20 сентября. Инспекторы Россельхознадзора проверили больше 500 гектаров в Егорлыкском районе области. Амброзией заражено около 7,6 гектара. По факту выявленных нарушений собственникам участков с сорняком объявлено предостережение.

Согласно закону нескошенная трава — нарушение правил благоустройства территорий поселений и городов. Владельцам, у кого на участках растет опасный сорняк, грозит штраф от 300 до 3000 рублей, должностных лиц — от 8000 до 30000 рублей, юридических лиц — от 25000 до 70000 рублей.

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Владельцам участков уже отправили письма с просьбой исправить ситуацию

(Подробности)