Более 100 га земли заросло амброзией в сельском поселении Ростовской области

Местные жители никак не боролись с карантинным растением. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Ростовской области во время рейдов с 9 по 16 сентября обнаружили 108 га территории, заросшей амброзией. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, сорняк заполонил участки в Малолученском сельском поселении Дубовского района. Местные жители никак не боролись с карантинным растением.

Всем владельцам участков уже отправили письма с просьбой исправить ситуацию. Напомним, похожие нарушения фиксировали и прошедшим летом. Например, в августе в Туриловском сельском и Миллеровском городском поселениях заросло более 226 га.

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