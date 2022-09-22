В Сальске отечественный автомобиль столкнулся с грузовиком. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в четверг, 22 сентября, около часа ночи в городе Сальске в районе дома №300В на улице Свободы. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2105" превысил скорость и врезался в грузовик "МАН-3844" под управлением 44-летнего шофера.

В аварии пострадал водитель легковушки и его 18-летний пассажир. Они были госпитализированы медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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Пострадавшие оказались заперты после аварии.