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Общество22 сентября 2022 11:26

В Ростове-на-Дону открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Также актуальную информацию по военному сбору можно найти на сайте администрации донской столицы
Ангелина СКИБА
В донской столице сейчас работают 4 пункта предварительного сбора граждан

В донской столице сейчас работают 4 пункта предварительного сбора граждан

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Об этом сегодня, 22 сентября, в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Город содействует выполнению комплекса мероприятий, проводимых военным комиссариатом и призывными комиссиями. Для информирования ростовчан на официальном сайте мэрии города размещена подробная информация. Также работает телефон горячей линии, - написал Алексей Логвиненко.

Добавим, по словам главы администрации, в донской столице сейчас работают 4 пункта предварительного сбора граждан.

АЛЛО!

Телефон горячей линии по вопросам частичной мобилизации: 8 (800) 350-56-54

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