На фирму, выигравшую торги на строительство Западной хорды, подали жалобу

Победитель аукциона был готов выполнить работы по строительству "Западной хорды" за 1,335 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аукцион на реализацию первого этапа строительства автодороги «Западная хорда» приостановили из-за жалобы, которую подал на победителя торгов в УФАС его конкурент. По мнению представителей проигравшей компании, в конкурсной документации имелись нарушения.

Отметим, что работы по строительству первого этапа хорды от автодороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе изначально оценивались в 1,34 миллиарда рублей. Но победитель аукциона был готов выполнить их за 1,335 миллиарда рублей, то есть на 7 миллионов рублей дешевле.

20 сентября пресс-служба УФАС заявила, что шесть компаний из Ростовской и Волгоградской областей подозреваются в сговоре на торгах при строительстве и ремонте автодорог. Среди них есть и компания-победитель аукциона по строительству «Западной хорды» в Ростовской области. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных цен контрактов в 93-х закупочных процедурах могла составить свыше 20 миллиардов рублей. Основанием для возбуждения дела послужили материалы внеплановых выездных проверок.

Как следует из документов аукциона, реализовать проект строительства первого этапа «Западной хорды» планируется в Мясниковском районе до 31 декабря 2023 года включительно. Также возможно досрочное выполнение работ. Подрядчик должен будет провести кадастровые работы на земельных участках «Западной хорды», оценку стоимости недвижимости, которая подпадает под изъятие у собственников. Победитель аукциона проведет охранно-спасательные археологические работы и разработает рабочую документацию, а также инженерные коммуникации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Территорию вдоль Западной хорды в Ростове-на-Дону могут застроить многоквартирными домами

В создание новой трассы будет вкладываться и частный сектор (подробнее)