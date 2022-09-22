В Ростове состоится митинг-концерт «Своих не бросаем». Фото: Правительство РО

В Ростове состоится митинг-концерт «Своих не бросаем». Он запланирован на 23 сентября в парке «Левобережный». Мероприятие пройдет в поддержку референдумов. Участниками митинга станут жители и гости города, а также представители общественности и молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Мероприятие будет организовано городским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»,

- Мы должны проявить свою солидарность с жителями Донбасса и территорий Украины, которые сами хотят определять свою судьбу. Я призываю всех неравнодушных людей прийти и поддержать наших братьев, нашу армию, нашего президента, - отметил руководитель регионального отделения «Боевого братства» Игорь Блиджян.

Старт мероприятия назначен на 15:00. Все желающие могут поддержать жителей ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

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