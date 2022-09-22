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Общество22 сентября 2022 12:32

24 сентября в Шахтах, Азове и Кулешовке проведут ярмарки выходного дня

Местным жителям предложат широкий ассортимент товаров - от овощей и фруктов до мяса и рыбы и хлебобулочных изделий
Ангелина СКИБА
Мини-рынок для шахтинцев развернут на площади Ленина

Мини-рынок для шахтинцев развернут на площади Ленина

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

24 сентября в Шахтах, Азове и в селе Кулешовка проведут ярмарки выходного дня. Продукты посетителям будут предлагать местные фермеры и сельхозпредприятия. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области.

Так, мини-рынок для шахтинцев развернут на площади Ленина, для азовчан - на улице Привокзальной, а торги в Кулешовке состоятся на улице Матросова.

Жителям Дона предложат овощи, фрукты, бахчевые нового урожая, соленья, мясные и рыбные полуфабрикаты, бакалейные, хлебобулочные изделия, мед, орехи. Кроме того, все желающие смогут приобрести посадочный материал - саженцы деревьев и ягодных культур, семена.

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