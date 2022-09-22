Форум продовольственной безопасности пройдет в 2023 году в Ростове

Губернатор донского региона Василий Голубев встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Фото: сайт донского правительства.

Форум продовольственной безопасности пройдет в Ростове-на-Дону в 2023 году. Об этом губернатор донского региона Василий Голубев проинформировал министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева на площадке Пятого Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Сегодня Ростовская область является одним из лидеров в РФ по объемам рыбоводства, производя около 8% товарной рыбы в стране и почти 36% - в ЮФО. По итогам первого полугодия, индекс сельхозпроизводства на Дону находится на отметке выше 113%, что выше среднероссийского уровня. Также донской регион является одним из лидеров в РФ по сбору зерновых.

В Ростовской области в текущем году на 25-30% наблюдается рост производства мяса КРС и птицы, а также молока. По словам донского губернатора, в результате многолетней поддержки из регионального бюджета свыше 90% сельхозпарка в хозяйствах региона составляют машины российского производства.

Напомним, впервые форум состоялся в июне 2015 года. Тогда на него съехались более 3 тысяч участников из 38 регионов России, а также Казахстана и Белоруссии. Во второй раз форум провели в апреле 2017 года. Форум собрал более 2 тысяч участников из 32 российских регионов.

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