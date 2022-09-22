В Ростове пройдет гастрофестиваль «Сделано на Дону»

В рамках мероприятия будут работать ярмарочные ряды производителей продуктов. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В субботу, 24 сентября, в парке имени Октябрьской революции Ростова состоится гастрофестиваль «Сделано на Дону», информирует пресс-служба донского правительства.

На фестивале будет работать ярмарка производителей продуктов, прошедших сертификацию в системе «Сделано на Дону». Свою продукцию представят более 50 предприятий, прошедших добровольную сертификацию.

Здесь же пройдут конкурсы, баттлы шеф-поваров, дегустации, интерактивы, семейная битва поваров, фудкорт, мастер-классы и музыкальная программа. Для посетителей с детьми будут работать аниматоры. Маленькие посетители фестиваля смогут поиграть в уникальную игру «Город продуктов «Сделано на Дону».

Напомним, система «Сделано на Дону» стартовала в 2013 году. Такой знак присваивается лишь тем компаниям, которые успешно прошли процедуру сертификации. Сейчас действующими являются 156 сертификатов на 2392 наименований донской продукции.

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