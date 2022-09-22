В Ростове с начала года в добрые руки пристроили почти 140 бездомных животных

Сейчас в центре безнадзорных животных находятся 1264 собаки и 56 кошек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону с начала года сотрудники ЦБЖ пристроили в добрые руки почти 140 бездомных животных. Питомцы переехали к новым любящим хозяевам и освободили вольеры для других мохнатых потеряшек, сообщает сайт администрации города.

Всех уличных четвероногих, которые поступают в центр, обрабатывают от паразитов, вакцинируют и стерилизуют. Тех, кого не берут люди, выпускают в естественную среду обитания, агрессивных животных оставляют надзором в специальных вольерах.

Сейчас, по данным властей, в центре безнадзорных животных находятся 1264 собаки и 56 кошек. Всего же с января специалисты отловили в донской столице 615 бродячих питомцев.

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