Известный автопутешественник высадил в Ростовской области аллею из секвой

Семена секвой Александр привез в Россию из одного из путешествий. Фото: сайт донского правительства.

Участники кругосветной экспедиции «Вокруг света через Северный Кавказ», организованной известным российским и международным автопутешественником Александром Морозовым, высадили в Ростовской области аллею одной из древнейших пород деревьев – секвойи. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Местом посадки аллеи секвой на Дону была выбрана ореховая роща на территории авиадорожного комплекса «Родина Неба», который находится в хуторе Ленина Аксайского района.

- В этом месте инвесторы уже создали невероятной красоты ореховую рощу и терренкуры для прогулок, - уточнила руководитель центра маркетинга и продвижения «Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области Елена Карасева. - А в 2023 году здесь появится первый на юге многофункциональный комплекс для авиа- и автопутешественников

Автопутешествие Александра Морозова проводится при поддержке Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма. Ее целью является не только сам маршрут, но и восстановление исторической памяти мест, которые они посещают, а также событий, позволивших сформировать на протяжении веков национальное самосознание страны. Именно поэтому автотуристы по маршруту следования на юг и Северный Кавказ оставляют свой уникальный след в виде деревьев.

- Они живут до 3-4 тысяч лет, словно живая капсула времени, которая напоминает нам о событиях прошлого, - пояснил инициатор экспедиции.

Отметим, что комплекс «Родина Неба» откроется уже весной следующего года. Тогда каждый желающий сможет самостоятельно увидеть, насколько выросли саженцы.

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