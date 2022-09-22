В Ростове судебного пристава заподозрили в получении взятки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении старшего судебного пристава отделения судебных приставов по Заветинскому и Ремонтненскому району. Его подозревают в совершении преступления по статье 290 УК РФ "Получение взятки". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что правоохранитель получил от местного жителя взятку в размере 50 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение он обещал решить вопрос об отмене взыскания по исполнительному производству. После получения денег он был задержан сотрудниками ФСБ.

- В настоящее время подозреваемый задержан решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в следственном комитете.

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Сейчас правоохранители находятся в статусе подозреваемых, возбуждено дело.