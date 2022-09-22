В Ростове на Ларина загорелось бесхозное здание

Возгорание произошло на улице Ларина, 15. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в четверг, 22 сентября, загорелось бесхозное двухэтажное здание, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 17:19. Возгорание произошло на улице Ларина, 15. Пламя успело охватить 15 квадратных метров.

Сейчас на месте работают 7 пожарных машин.

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