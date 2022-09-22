Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 14:43

В Ростове на Ларина загорелось бесхозное здание

Пожар тушат семь единиц техники
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Возгорание произошло на улице Ларина, 15.

Возгорание произошло на улице Ларина, 15.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в четверг, 22 сентября, загорелось бесхозное двухэтажное здание, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 17:19. Возгорание произошло на улице Ларина, 15. Пламя успело охватить 15 квадратных метров.

Сейчас на месте работают 7 пожарных машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донская прокуратура проводит проверку по факту пожара в Азове

На место прибыл азовский прокурор (подробнее)