В Ростове на Ларина загорелось бесхозное здание

Возгорание произошло на улице Ларина, 15.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону в четверг, 22 сентября, загорелось бесхозное двухэтажное здание, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 17:19. Возгорание произошло на улице Ларина, 15. Пламя успело охватить 15 квадратных метров.
Сейчас на месте работают 7 пожарных машин.
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