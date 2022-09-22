Ростовскую область на конкурсе «Воспитатель года России» представит логопед из Новочеркасска

Новочеркасский педагог в этом году стала победителем конкурса «Учитель года Дона» в номинации «Воспитатель». Фото: пресс-служба донского правительства.

На заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России», который стартует 23 сентября в Ярославле, Ростовскую область представит учитель-логопед новочеркасского детского сада № 37 Александра Долина. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Торжественная церемония открытия пройдет с участием представителей Минпросвещения РФ и Общероссийского профсоюза образования. Как рассказал министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев, педагог в этом году стала победителем конкурса «Учитель года Дона» в номинации «Воспитатель», а теперь представит свой регион на федеральном уровне.

На первом этапе конкурса Александре предстоит пройти испытания «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми», по итогам которых будут определены 15 лауреатов. Финалистов ожидают второй и третий туры, а после — определение победителя.

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