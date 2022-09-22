Власти Ростова выставили на торги участок под самозастроем в центре города

Речь идет об объекте на пересечении Седова и Державинского Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Ростова выставили на торги 527 кв. метров земли под самозастроем на пересечении Седова и Державинского. Этот объект оценили в 1,4 млн рублей. Соответствующее извещение можно найти на сайте городской администрации.

Речь идет о площадке в центре донской столицы, которую в 2020 году у нескольких совладельцев изъял суд.

Тот, кто выкупит территорию, должен за свои деньги снести 7-этажный недострой. На это может потребоваться около 8,8 млн рублей. После этого на свободном пространстве разрешили возвести жилой дом.

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