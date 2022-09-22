В Ростове загорелось двухэтажное здание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове вспыхнуло бесхозное двухэтажное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 22 сентября, около половины шестого вечера в доме №15 на улице Ларина. Очевидцы заметили возгорание в двухэтажном доме и вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 15 квадратных метров. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам. Полностью огонь был потушен в 17:39.

- Для тушения пожара привлекались семь единиц техники, - отмечается в сообщении.

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Из огня пришлось спасать четверых.