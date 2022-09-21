В Азове при пожаре в многоквартирном доме эвакуировали 87 человек, двое пострадали

С огнем борются 39 пожарных. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области, в Азове, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Пришлось эвакуировать 87 человек. Подробностями происшествия поделились в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

- Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Московской, 61, поступило в 18.15. Пожар произошел в квартире на третьем этаже четырехэтажного дома, - рассказали в пресс-службе.

Прибыв на место, огнеборцы увидели, что яркое пламя вырывалось сразу из нескольких окон дома, а улицу окутал густой черный дым. Попав в помещение и оценив ситуацию, пожарные сообщили — огонь охватил площадь примерно в 30 квадратных метров.

Дым от пожара в многоэтажке заволок всю улицу. Фото: группа "Ростов Главный" ВКонтакте

- Очагом пожара стала квартира на третьем этаже, - уточнили в МЧС. - Были спасены четыре человека, пострадали при пожаре - двое.

К счастью, погибших в огне - нет. К тушению пожара были привлечены 39 человек, задействовано 14 единиц техники. Из соображений безопасности из дома эвакуировано 28 человек.

Борьба с пожаром продолжается. Обстановка на месте и причины возгорания еще уточняются.

Это не первый масштабный пожар за среду, 21 сентября. Так, утром стало известно, что в хуторе Астахов Боковского района в пожаре в частном доме погибли трое маленьких детей - двухмесячная и годовалая девочки и четырехлетний мальчик. Их родители и трехлетняя сестренка попали в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото и видео пожара в Ростовской области, в котором погибла двухмесячная девочка и четырехлетний мальчик

Появились фото и видео с места пожара в Ростовской области, где погибли двое детей (подробнее)