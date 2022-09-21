Фото и видео пожара в Ростовской области, в котором погибла двухмесячная девочка и четырехлетний мальчик

Стало известно, что в пожаре погибли трое детей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Появились фото и видео с места пожара в Ростовской области в Боковском районе, при котором погибли двое маленьких детей - двухмесячная девочка и четырехлетний мальчик. Кадры передает с места событий пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

На кадрах видно, как огнем охвачено строение — полыхала пристройка. В МЧС уточнили, что площадь дома — 70 квадратных метров. До остова выгорела крыша.

Напомним, о возгорании в частном доме на улице Садовой стало известно в среду, 21 сентября, в восемь утра. Уже в 8.18 открытое горение удалось локализовать, а ликвидировать пожар в доме огнеборцы смогли в 8.40.

11 пожарных боролись с огнем. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

При обследовании места пожара были найдены тела двух погибших — двухмесячной девочки и четырехлетнего мальчика. В доме также находились 19-летняя мама и 25-летний папа, а также трехлетняя девочка. Их доставили в больницу.

В 10.39 в МЧС сообщили, что на месте пожара было обнаружено тело третьего ребенка — годовалой девочки.

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