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Общество22 сентября 2022 16:16

Ростовская администрация выставила на торги участок рядом с набережной

Общая его протяженность составляет 527 квадратных метров
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовская администрация выставила на торги участок рядом с набережной.

Ростовская администрация выставила на торги участок рядом с набережной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове выставили на торги земельный участок, находящийся вблизи набережной. Об этом сообщается на сайте департамента имущественно-земельных отношений.

Общая протяженность участка составляет 527 квадратных метров. Он располагается на пересечении улицы Седова и переулка Державинского. Ранее здесь незаконно пытались возвести жилой комплекс. Стройка была признана самовольной в 2016 году.

В конце 2020 года суд вынес постановление о конфискации участка у 13 совладельцев. Будущему покупателю предстоит самостоятельно снести самострой. Стоимость работ составляет около девяти миллионов рублей. Стартовая стоимость участка 1,4 миллиона рублей.

Победителя определят в ходе аукциона. На этом участке будет разрешено построить дом высотой 2-4 этажа.

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