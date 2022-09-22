В Ростовской области откроются 135 участков для голосования на референдумах

В Ростовской области будут работать 135 участков для голосования на референдумах.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях 27 сентября пройдут референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Для живущих вне этих регионов местных жителей будут организованы избирательные участки в России - они появятся и в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома.
- Проведением голосования занимаются участковые избирательные комиссии референдумов соответствующих областей. В донском регионе содействие участковым комиссиям окажет Избирательная комиссия Ростовской области, - отмечается в сообщении.
На территории донского региона будут работать 135 участков. С 23 по 26 сентября с 10:00 до 18:00 можно будет голосовать вне участков. А 27 сентября с 10:00 до 16:00 голосование будет проходить уже в помещениях.
Все вопросы по поводу участия в референдуме можно задать, обратившись в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по референдуму по телефону 8-800-200-00-20.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Референдум о вхождении в Россию ЛНР И ДНР в Ростовской области: когда пройдет, список избирательных участков.
В Ростовской области пройдет референдум о вхождении в Россию ЛНР И ДНР.