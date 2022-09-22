Для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в Ростовской области будут работать 135 участков. Фото: Олег Укладов

Референдум 23 — 27 сентября 2022 по вопросу вхождения в состав Российской Федерации территорий Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, пройдет и в России, в том числе и в Ростовской области. Жители четырех регионов, которые сейчас находятся на территории России, смогут посетить в течение пяти дней избирательные участки. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Ростовской области, которая окажет содействие участковым комиссиям в регионе.

Напомним, референдум по вопросу вхождения четырех регионов в состав России, проходит под девизом: "Судьба Родины - твое будущее!"

- Всего в Ростовской области будут действовать 135 избирательных участков, - уточнили в пресс-службе. - Голосование пройдет в следующие сроки: с 23 по 26 сентября — вне помещения для голосования с 10.00 до 18.00, а 27 сентября — в помещении для голосования с 10.00 до 16.00.

По вопросам участия в референдуме предлагается обращаться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по референдуму по бесплатному многоканальному телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Узнать свой избирательный участок можно, позвонив по телефону 8-800-200-00-20.

Телефоны "горячей линии" в Ростовской области: 8(863) 240-33-42, 8(863) 240-58 -21, 8(863) 240-15 -40.

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