В Ростове завершается нанесение дорожной разметки на городских улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове подходит к концу обновление дорожной разметки на улицах Ростова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

К 1 сентября дорожники привели в порядок все пешеходные переходы, которые находятся вблизи школ. Сейчас рабочие наносят разметку на остальной проезжей части, в это число входят и магистральные улицы. Работы ведутся на проспекте Буденновском, улице Максима Горького, проспекте Ворошиловском, проспекте Михаила Нагибина, проспекте 40-летия Победы, улице Мадояна и других.

- График нанесения разметки в оперативном порядке координируется с ГИБДД, службами ЖКХ и службами, осуществляющими ямочный ремонт. При этом работы выполняются в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, - отмечается в сообщении.

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Дорожники приступили к нанесению разметки на северном обходе Ростова.

Ее нанесли на 11 из 12 километров основного хода дороги.