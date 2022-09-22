В поселке Углегорском Ростовской области появится детский сад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тацинском районе прокуратура провела проверку после поступившего обращения. В ходе нее обнаружилось нарушение закона о реализации программ дошкольного образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители выяснили, что в поселке Углегорском нет ни одного детского сада. Районная администрация не принимала никаких мер для решения этой проблемы, чем нарушала права местных детей на получение дошкольного образования.

- Прокуратурой главе администрации района внесено представление, в суд направлено исковое заявление об обязании организовать предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории сельского поселения, - говорится в сообщении.

Суд иск удовлетворил, но решение еще не вступило в силу.

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