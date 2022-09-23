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Общество23 сентября 2022 5:51

В Ростовской области для проведения референдума откроют 135 участков

Голосование будет проходить почти неделю, с 23 по 27 сентября
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области жители Донбасса смогут проголосовать на референдуме на 135 участках.

В Ростовской области жители Донбасса смогут проголосовать на референдуме на 135 участках.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области для граждан из ДНР и ЛНР откроют 135 участков для голосования в рамках референдумов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Избиркома.

Напомним, голосование по присоединению территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации будет проходить с 23 по 27 сентября.

В Ростовской области с 23 по 26 сентября с 10:00 до 18:00 можно будет проголосовать вне помещения участка для голосования. А 27 сентября с 10:00 до 16:00 голос можно будет отдать непосредственно в участках.

Все возникшие вопросы можно решить, позвонив в колл-центр избирательных комиссий по номеру 8-800-200-00-20.

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