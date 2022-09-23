Водитель большегруза заживо сгорел после ДТП на трассе Ростов - Ставрополь

В аварию попали Mercedes-Benz и Freightliner. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области водитель большегруза заживо сгорел после ДТП со встречной фурой. Личность погибшего сейчас устанавливают специалисты. Об этом утром 23 сентября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, трагедия произошла вчера вечером на участке пути Ростов-на-Дону - Ставрополь. Предварительно, 41-летний мужчина, который управлял Mercedes-Benz с пустым полуприцепом для перевозки нефти, допустил занос и оказался на соседней полосе. В итоге произошло столкновение с большегрузом Freightliner, после удара эта машина загорелась.

Судя по фотографии с места происшествия, огонь быстро охватил большую часть транспорта и до прибытия пожарных машина сильно выгорела. Сейчас детали случившегося выясняют сотрудники полиции. Донских водителей просят быть предельно внимательными на дорогах и строго придерживаться ПДД.

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Сейчас детали случившегося уточняют полицейские (подробности)