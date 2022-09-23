Ростовские археологи во время раскопок на Социалистической нашли череп человека

Археологи нашли в центре Ростова череп человека. Фото: для примера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону на Социалистической улице во время проведения археологических изысканий на месте будущей жилой застройки ученые обнаружили череп человека. Однако, как рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» научный сотрудник ООО «Южархеология» Александр Подорожный, пока определить его принадлежность затруднительно.

Данная находка была выявлена на территории городского некрополя в центре Ростова-на-Дону. Предположительно, этот череп может принадлежать скифам первого века нашей эры.

- Скиф это или не скиф — пока непонятно, - прокомментировал Александр. - Погребение в процессе расчистки. Пока идет дождь, у нас перерыв. На момент вчерашнего вечера расчистили голову, нижнюю челюсть. А также вычистили верхнюю часть грудной клетки. Человек там будет полный. Возможно это и скиф. Скифские погребения у нас уже были. Но скорее всего сармат / меот 1-3 веков нашей эры.

При скелете пока не было обнаружено ни вооружения, ни частей обмундирования. Раскопки продолжатся, поэтому пока рано о чем-то говорить.

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