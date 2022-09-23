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Происшествия23 сентября 2022 10:52

В Ростове на Стачки водитель автобуса снес дорожный знак

Все произошло около пешеходного перекрестка
Ангелина СКИБА
В аварию попал маршрут №34 «ГПЗ - Центральный рынок»

В аварию попал маршрут №34 «ГПЗ - Центральный рынок»

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове-на-Дону на Западном пассажирский автобус наехал на дорожный знак. Об этом сегодня, 23 сентября, в одном из городских пабликов сообщили очевидцы.

Ростовчане уточнили, что авария произошла на проспекте Стачки и опубликовали фотографии с места происшествия. Судя по снимкам, «неудачно припарковался» маршрут №34 «ГПЗ - Центральный рынок».

Транспорт получил совсем небольшие механические повреждения. Добавим, предварительно, после внезапного столкновения никто из людей не пострадал.

Жители донской столицы предположили, что авария могла произойти из-за непогоды или потери управления. Как дело обстояло на самом деле, теперь должны выяснить правоохранители.

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