Более 50 добровольцев из Ростовской области пополнили ряды казачьей бригады «Дон»

Воины получили благословение Русской православной церкви. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области более 50 добровольцев пополнили ряды казачьей бригады «Дон». Бойцы уже прошли обучение и отправились в зону проведения специальной операции, сообщает сайт правительства региона.

Известно, что ранее губернатор Василий Голубев поручил обеспечить добровольцев всем необходимым: обмундированием, снаряжением, продуктами питания и медицинскими препаратами. Также власти предоставили военным транспортное средство повышенной проходимости.

- Донское правительство регулярно оказывает помощь и поддержку казачьей добровольческой бригаде. Каждый раз, когда очередной отряд заканчивает обучение, мы предоставляем всю необходимую экипировку. Бойцы из Ростовской области не раз становились примером для подражания, получали ордена и медали за совершенные подвиги. Мы гордимся нашими ребятами и ждем их с победой домой, - прокомментировал заместитель главы региона Михаил Корнеев.

Напомним, 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Призыв коснется специалистов, которые находятся в запасе. Речь идет о людях уже отслуживших в армии, а также имеющих необходимые профессии и опыт.

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