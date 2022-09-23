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Общество23 сентября 2022 15:46

Врачи рассказали ростовчанам, чем опасен сколиоз

Он может привести к заболеванию желудка и других органов
Анна ШИЛЯЕВА
Врачи рекомендуют следать за осанкой

Врачи рекомендуют следать за осанкой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как оказалось, боль в спине — опасный симптом, который может говорить о сколиозе. Чем опасен этот недуг, изданию NEWS.ru невролог Денис Воронин.

По словам врача, из-за сколиоза у человека могут возникнуть гастриты, простатиты, мочекаменная болезнь, холецистит и другие заболевания.

Врач также отметил, что «нарушение осанки» вылечить сложно, но, тем не менее помочь себе можно.

Специалист говорит, что необходимо больше двигаться, выполнять специальные упражнения, которые способствуют улучшению осанки. И, как следствие, являются профилактикой других заболеваний.

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