Врач объяснила ростовчанам, с чем опасно есть шашлык и любое красное мясо

К сожалению, не всем можно есть блюда из красного мяса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как оказалось, шашлык и другие гастрономические радости из красного мяса не всем ростовчанам позволительны. Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала изданию NEWS.ru, кому категорически запрещено есть красное мясо и объяснила, с чем нельзя сочетать этот продукт. А также посоветовала здоровую альтернативу.

- Красное мясо категорически запрещено к употреблению людям с болезнью печени и почек. Также стоит воздержаться от употребления красного мяса, если у пациента поставлен диагноз подагра, - заявляет доктор. - А если у человека есть аллергия, то красное мясо часто выступает в качестве возбудителя, особенно в сочетании с красным вином, и именно поэтому подагру в свое время называли болезнью королей.

Также врач-диетолог подсказала, в каких из многочисленных диет стоит брать рецепты, если красное мясо противопоказано.

- Главное — во всем придерживаться меры, - считает диетолог. - Есть огромное количество разноплановых диет, в том числе и с исключением употребления красного мяса. Лучше всего, на мой взгляд, себя зарекомендовала средиземноморская диета, которая в свою очередь практически лишена животного белка.

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