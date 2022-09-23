Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2022 15:57

Ростовчанки судятся с друг другом из-за десятилетней девочки

Родная мать ребенка и опекун решают через суд, с кем будет жить школьница
Анна ШИЛЯЕВА
Ростовчанки судятся из-за десятилетней девочки

Ростовчанки судятся из-за десятилетней девочки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящая драма разыгралась в одном из спальных районов Ростова. Женщины, некогда дружившие между собой, стали врагами, отстаивая свое право на воспитание 10-летнего ребенка.

Так, 64-летняя ростовчанка долгое время помогала 42-летней соседке приглядывать за средней дочерью. А потом оформила на себя опеку над ребенком.

Многодетная мать, в свою очередь, подала на уже бывшую подругу иск в суд, пытаясь тем самым вернуть обратно дочь.

В ближайшее время в Ростове пройдет заседание, на котором определится судьба школьницы.

- С точки зрения закона опекун может быть назначен ребенку, который остался без попечения родителей, которые не лишены родительских прав. С учетом того, что в этой ситуации мать не была лишена свободы, не находилась длительное время на лечении, скорее всего, мать не выполняла свои обязанности. Предполагаю, что суд встанет на сторону опекуна. При этом, конечно, суд будет учитывать и мнение девочки, - прокомментировал адвокат Ваган Бегларян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одна дочь и две мамы: многодетная ростовчанка судится с соседкой из-за 10-летнего ребенка

Многодетная ростовчанка обвинила бывшую подругу в том, что та хитростью "забрала" у нее дочь (подробнее)