Ростовчанки судятся с друг другом из-за десятилетней девочки

Ростовчанки судятся из-за десятилетней девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящая драма разыгралась в одном из спальных районов Ростова. Женщины, некогда дружившие между собой, стали врагами, отстаивая свое право на воспитание 10-летнего ребенка.

Так, 64-летняя ростовчанка долгое время помогала 42-летней соседке приглядывать за средней дочерью. А потом оформила на себя опеку над ребенком.

Многодетная мать, в свою очередь, подала на уже бывшую подругу иск в суд, пытаясь тем самым вернуть обратно дочь.

В ближайшее время в Ростове пройдет заседание, на котором определится судьба школьницы.

- С точки зрения закона опекун может быть назначен ребенку, который остался без попечения родителей, которые не лишены родительских прав. С учетом того, что в этой ситуации мать не была лишена свободы, не находилась длительное время на лечении, скорее всего, мать не выполняла свои обязанности. Предполагаю, что суд встанет на сторону опекуна. При этом, конечно, суд будет учитывать и мнение девочки, - прокомментировал адвокат Ваган Бегларян.

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