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Общество23 сентября 2022 16:46

Врачи предупредили ростовчан, чем опасно самолечение антибиотиками

Специалист Марина Шурова заявила, что самолечение приведет к неприятным последствиям
Лейла МИРИШОВА
Некоторые работники, стараясь не пропускать ни одного трудового дня, пичкают себя антибиотиками без рецепта врача.

Некоторые работники, стараясь не пропускать ни одного трудового дня, пичкают себя антибиотиками без рецепта врача.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове похолодало, и все больше людей с температурой отправляются на больничный. Желая быстрее справиться с симптомами, но не ходить к врачу, некоторые начинают выписывать себе "рецепты" сами. Сторонники самолечения антибиотиками рискуют заработать проблемы с ЖКТ. Гастроэнтеролог Марина Шурова рассказала в интервью NEWS.ru, что прием сильных препаратов в сезон простуд без рекомендации врача нарушают микрофлору кишечника. А на ее восстановление требуется много времени.

Специалист отметила, что такие манипуляции не дадут ничего кроме вреда.

- От этого один только вред. Не надо принимать антибиотики, причем любые, без надобности. И выписывать подобные лекарства без причины я бы тоже коллегам не советовала. Лучше понять, чем болен или не болен человек, подождать, — подчеркнула эксперт.

Также специалист рассказала и супербактерии, которая «обитает» в лечебных учреждениях, где «как раз чаще всего принимают антибиотики». Инфекция начинает сопротивляться лечению, а иногда просто перестает обращать внимание на принимаемые медикаменты.

- Есть такое понятие — внутрибольничная пневмония. Если человек долго лежал в больнице, он рискует подхватить именно супербактерию, которую нельзя уничтожить большинством препаратов или вообще нельзя, — Марина Шурова.

Наиболее опасной бактерией является кишечная палочка. Недуг может атаковать наиболее уязвимые места ЖКТ.

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