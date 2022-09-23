Врачи предупредили ростовчан, чем опасно самолечение антибиотиками

Некоторые работники, стараясь не пропускать ни одного трудового дня, пичкают себя антибиотиками без рецепта врача. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове похолодало, и все больше людей с температурой отправляются на больничный. Желая быстрее справиться с симптомами, но не ходить к врачу, некоторые начинают выписывать себе "рецепты" сами. Сторонники самолечения антибиотиками рискуют заработать проблемы с ЖКТ. Гастроэнтеролог Марина Шурова рассказала в интервью NEWS.ru, что прием сильных препаратов в сезон простуд без рекомендации врача нарушают микрофлору кишечника. А на ее восстановление требуется много времени.

Специалист отметила, что такие манипуляции не дадут ничего кроме вреда.

- От этого один только вред. Не надо принимать антибиотики, причем любые, без надобности. И выписывать подобные лекарства без причины я бы тоже коллегам не советовала. Лучше понять, чем болен или не болен человек, подождать, — подчеркнула эксперт.

Также специалист рассказала и супербактерии, которая «обитает» в лечебных учреждениях, где «как раз чаще всего принимают антибиотики». Инфекция начинает сопротивляться лечению, а иногда просто перестает обращать внимание на принимаемые медикаменты.

- Есть такое понятие — внутрибольничная пневмония. Если человек долго лежал в больнице, он рискует подхватить именно супербактерию, которую нельзя уничтожить большинством препаратов или вообще нельзя, — Марина Шурова.

Наиболее опасной бактерией является кишечная палочка. Недуг может атаковать наиболее уязвимые места ЖКТ.

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