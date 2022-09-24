В Ростовском парке Революции открыли памятник Бабе Яге

Основной целью установки памятника стало знакомство иностранцев с русской культурой Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове в парке имени Октябрьской Революции в субботу, 24 сентября, открыли памятник русскому сказочному персонажу — Бабе Яге. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнала, в чем заключается идея установки данной скульптуры.

- Идея арт-проекта заключается в сохранении русской культуры, - рассказали инициаторы установки памятника. - Мы все знаем с детства, кто такая Баба Яга. Этот персонаж есть также в Дубаи, Майями и Лондоне. Основной целью установки данной скульптуры стало знакомство иностранцев с русской культурой и рассказ о лучших качествах русского народа.

Скульптурная группа представляет собой знакомого всем сказочного персонажа, который сидит на скамейке и приглашает всех прогуливающихся мимо присесть рядом.

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