В Ростове вандалы вновь испортили скульптуру "Рыбка и волна"

В Ростове вандалы испортили отреставрированную скульптуру. Фото: "Том Сойер Фест"

В донской столице вандалы вновь испортили скульптуру "Рыбка и волна". Об этом сообщили активисты движения «Том Сойер фест».

Напомним, что скульптура располагается на улице Пушкинской. Неизвестные люди пришли к ней с баллончиками с краской и разрисовали заднюю сторону статуи. Они нанесли разнообразные надписи.

В связи с этим активистам пришла в голову идея пригласить профессионального стрит-арт художника, который сможет закрасить некрасивые символы и создать на стене красивое изображение. Тогда появится вероятность, что его больше не будут трогать вандалы.

Кроме того, в этом месте могут быть высажены вьющиеся растения. В целом волонтеры рассказали, что уже проводили реставрацию, что потребовало достаточно больших усилий.

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