Ростовский психолог рассказала о пользе и вреде тревожности

Главное – не стесняться обращаться за помощью, делиться переживаниями с психологом на личном приеме или в групповой терапии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Донской регион в мае 2022 года попал в топ-5 муниципалитетов России, где все чаще употребляют антидепрессанты. Как обстоят дела с продажей успокоительных в нашем регионе неизвестно, но понятно, что тревожность за последние годы возросла. Как справиться с повышенной тревогой, что волнует разные группы населения и в чем плюсы тревожности "Городскому репортеру" рассказала практикующий психолог Марина Жукова.

- В первую очередь, решать, какие лекарства необходимы для пациента, должен врач-психотерапевт или психиатр. Также тревогу нужно прорабатывать с психологом, искать пути решения и выхода из сложных эмоциональных состояний. При грамотном сочетании препаратов и проработке тревожности со специалистом, вы добьетесь хороших результатов, - говорит психолог.

Традиционно молодых людей 20-30 лет волнует будущее, карьера, финансовая составляющая, отношения, заметила специалист.

По мнению психолога, человек вне зависимости от возраста – будь то взрослый или подросток - часто сталкивается со сложностями в эмоциональном состоянии. Главное – не стесняться обращаться за помощью, делиться переживаниями с психологом на личном приеме или в групповой терапии. При этом, можно поискать интересные занятия, например, спорт или творчество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи предупредили ростовчан, чем опасно самолечение антибиотиками

Специалист Марина Шурова заявила, что самолечение приведет к неприятным последствиям

(Подробности)