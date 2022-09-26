В Ростовской области аэропорт Платов оставили закрытым до 2 октября

Ограничения на полеты продлили в Росавиации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Платове Ростовской области в очередной раз продлили режим ограничения на прием и отправление пассажирских самолетов. Донская авиагавань останется закрытой до 2 октября, сообщает Федеральное агентства воздушного транспорта.

Кроме донской столицы, рейсы также временно не принимают еще в 10 городах: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте.

Из-за закрытых аэропортов перевозчикам рекомендуют использовать альтернативные маршруты. Остальные воздушные узлы работают в штатном режиме.

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