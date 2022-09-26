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Общество26 сентября 2022 7:12

Василий Голубев объяснил громкие звуки, которые слышали жители Ростовской области

Губернатор попросил земляков сохранять спокойствие
Ангелина СКИБА
Звук от перехода самолета на сверхзвуковую скорость приняли за работу ПВО

Звук от перехода самолета на сверхзвуковую скорость приняли за работу ПВО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области губернатор Василий Голубев объяснил громкие звуки, которые слышали жители Новошахтинска утром 25 сентября. Глава региона успокоил земляков и попросил не поддаваться паническим настроениям.

- Некоторые телеграм-каналы в очередной раз разместили информацию по поводу громких звуков и инверсионных следов, теперь в небе над Новошахтинском. Высотный полет самолета с переходом на сверхзвуковую скорость приняли за работу средств ПВО. Кто-то по-прежнему пытается навязать нам панические настроения. Это провокация, - подчеркнул Василий Голубев.

Напомним, странный хлопок местные жители услышали около 9 утра. Сообщения об этом быстро попали в сеть. Люди выдвигали совершенно разные предположения относительно того, что могло произойти. В том числе в отдельных комментариях писали о якобы сработавшей системе ПВО, но, как уже известно, оказалось фейком.

Напомним, ранее похожий случай произошел в районе Таганрога. Там тоже рассказали о громком хлопке, причиной этому также оказался звук самолета.

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