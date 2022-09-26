Василий Голубев объяснил громкие звуки, которые слышали жители Ростовской области

Звук от перехода самолета на сверхзвуковую скорость приняли за работу ПВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области губернатор Василий Голубев объяснил громкие звуки, которые слышали жители Новошахтинска утром 25 сентября. Глава региона успокоил земляков и попросил не поддаваться паническим настроениям.

- Некоторые телеграм-каналы в очередной раз разместили информацию по поводу громких звуков и инверсионных следов, теперь в небе над Новошахтинском. Высотный полет самолета с переходом на сверхзвуковую скорость приняли за работу средств ПВО. Кто-то по-прежнему пытается навязать нам панические настроения. Это провокация, - подчеркнул Василий Голубев.

Напомним, странный хлопок местные жители услышали около 9 утра. Сообщения об этом быстро попали в сеть. Люди выдвигали совершенно разные предположения относительно того, что могло произойти. В том числе в отдельных комментариях писали о якобы сработавшей системе ПВО, но, как уже известно, оказалось фейком.

Напомним, ранее похожий случай произошел в районе Таганрога. Там тоже рассказали о громком хлопке, причиной этому также оказался звук самолета.

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