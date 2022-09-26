Синоптики: рабочая неделя в Ростовской области будет облачной и дождливой

Осадки должны пройти в большинстве районов Дона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в последнюю неделю сентября - с 26 до 30 числа - ожидаются облачность, кратковременные дожди и небольшое потепление. Об этом можно судить по прогнозу синоптиков на сайте Гидрометцентра.

Так, средняя дневная температура в эти пять дней будет колебаться от +20 до +24 градусов в зависимости от территорий. По ночам обещают около +10-15 градусов.

Осадки должны пройти в большинстве районов в начале и в середине недели. В том числе в Ростове накрапывать может уже сегодня, 26 сентября, а также в среду и в четверг, 28 и 29 сентября.

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