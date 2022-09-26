Жителей Ростова предупредили о дорожных аферистах с новой схемой обмана

Мошенники промышляют в разных районах города и за его пределами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростова-на-Дону предупредили земляков об аферистах, которые останавливаются на дороге, разыгрывают проблемы с машиной, просят у людей деньги, а потом просто меняют место и снова наживаются по той же схеме. Пост об этом появился в одном из городских пабликов.

- Замечены жулики на автомобиле Ford Focus. Часто останавливаются на Нансена, стояли на Нагибина, возле ДГТУ. Развод такой: льют воду под машину и говорят, что у них «антифриз потек, бензин закончился». После этого наивные люди им дают деньги, но спустя некоторое время мошенники меняют локацию. Никогда не останавливайтесь рядом с ними и не помогайте, - написал один из водителей.

Мужчина также опубликовал видео с предполагаемыми обманщиками. В комментариях многие заявили, что тоже видели бандитов в разных районах города и даже за его пределами. Ростовчане видели таких же «страдальцев на двенашке».

Одна из жительниц донской столицы возмущенно отметила, что из-за подобных мошенников теперь никто не будет помогать тем, кто действительно окажется в сложной ситуации. При этом некоторые мужчины отметили, что распознать неправду можно довольно легко, если проявлять внимательность.

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