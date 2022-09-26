Средняя зарплата в Ростове-на-Дону составила 50,8 тысячи рублей в 2022 году

Уровень оплаты труда в донской столицы изменился на 12,4% Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Средняя заработная плата в Ростове-на-Дону в первом полугодии 2022 года составила 50,8 тысячи рублей. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости.

Эксперты заявили, что по сравнению с данными за 6 месяцев 2021 года уровень оплаты труда в донской столице изменился на 12,4%. На ежемесячную получку ростовчане могут приобрести более двух фиксированных потребительских наборов (2,73). Исходя из этих параметров, Ростов занял 52 строчку рейтинга.

Добавим, первое место занял Новый Уренгой. Там, в среднем жители получают около 130 тысяч рублей в месяц, а соотношение зарплаты и потребительских наборов составляет 5,69. Следом по суммам выплат и покупательной способности идут Салехард и Южно-Сахалинск.

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